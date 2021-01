Il Decreto Crescita è salvo: (anche) la Fiorentina tira un sospiro di sollievo

In un momento delicatissimo per i conti economici di tutte le società sportive d’Italia, arriva una bella notizia dalle ultime mosse messe in campo ieri dal governo Conte, poi dimissionario. Tra i decreti che sono stati approvati – come riporta calciomercato.com – c’è anche quello sulla fiscalità agevolata, che sistema e salva il vuoto normativo sul Decreto Crescita. Una vicenda di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa e che riguarda anche la Fiorentina che, basandosi su quella tassazione agevolata, aveva ad esempio potuto permettersi l’ingaggio di Franck Ribery. E adesso può tirare un sospiro di sollievo, avendo scongiurato il pericolo di dover pagare circa il 25% in più di contributi. E lo stesso vale per alcune delle operazioni più importanti condotte dai grandi club negli ultimi due anni, come De Ligt, Ibrahimovic, Lukaku, Eriksen, Mkhytarian e Pedro.