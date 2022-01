Il declino di Veretout con Mourinho: ora può lasciare Roma

Dopo due stagioni e mezzo da protagonista, il francese è finito ai margini delle gerarchie di Mourinho. "Colpa" (anche) di Sergio Oliveira

L'avventura di Jordan Veretout nella Roma ha subito un improvviso declino. Il centrocampista francese, ceduto dalla Fiorentina nell'estate 2019 per poco meno di 20 milioni, è stato un pilastro della squadra giallorossa nelle sue prime due stagioni. Continuità di prestazioni e anche grande confidenza con il gol: ben 22 in due anni e mezzo, complice la promozione al ruolo di rigorista. Ma con l'arrivo di Mourinho le cose sono cambiate e in particolare negli ultimi giorni. Il nuovo acquisto Sergio Oliveira gli ha subito rubato il posto in squadra (Veretout ha giocato col Cagliari solo per il forfait di Pellegrini) e lo ha pure scavalcato nelle gerarchie dei rigoristi, dove è finito terzo dietro anche allo stesso Pellegrini. E adesso c'è il mercato perchè i rumors parlano dell'interesse del Tottenham e di una Roma ben disposta a trattare la cessione di Veretout a giugno, se non addirittura in questi ultimi giorni di gennaio.