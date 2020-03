Il curioso problema di Ter Stegen: “Non mi ricordo i nomi dei calciatori”

Marc-André Ter Stegen, portiere del Barcellona e della Nazionale tedesca, ha parlato a El Pais, rivelando un particolare molto curioso su di sé:

Non vedo molto calcio, solo quando ci sono partite interessanti o se so che gioca un mio amico. A volte mi chiedono il nome di un calciatore e non ho idea di come si chiami. Ho una pessima memoria. In Spagna mi succede con i nomi degli avversari, non li so. Poi se mi fanno vedere il video capisco benissimo chi sono, come si muovono in campo e come giocano. È una cosa un po’ strana…