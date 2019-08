Il curioso caso di Zuculini alla Juventus U23… e il ‘no’ dettato dalle regole

«È vero, un contatto c’è stato», ammette Franco Zuculini ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. L’attuale centrocampista del Venezia parla dell’approdo sfumato alla Juventus U23, il cui mercato è curato dal ‘padre’ calcistico dell’argentino, Filippo Fusco: «Vige una regola – prosegue il calciatore – che non permette a chi ha giocato più di 50 partite in Serie A di militare nelle formazioni U23, quindi io non avrei potuto. Ma ringrazio Fusco per la nuova fiducia che mi avrebbe dato».