Il Covid ferma anche la “24h di calcetto”, ma l’edizione 2020 non verrà annullata

“La tradizionale “24h di calcetto” quest’anno non si terrà nel solito periodo della fiera di Scandicci, ma tranquilli, la manifestazione non è annullata ma solo rimandata a tempi migliori, magari a primavera o magari faremo come le serali: 2 anni in 1.

Ogni tanto vi consigliamo di sbirciare sulla nostra pagina Facebook [CLICCA] e chissà che non possiate trovare le convocazioni.

Nel frattempo teniamo le distanze di sicurezza, indossiamo la mascherina, laviamoci spesso le mani e continuiamo ad aiutare chi ha più bisogno.