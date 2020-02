Il Ciclone Ciara si abbatte sul calcio, partite rinviate in mezza Europa

La tempesta paralizza il weekend sportivo in Europa Settentrionale, ecco i campionati di calcio più colpiti:

Olanda e Belgio i paesi più colpiti, le due federazioni infatti hanno disposto il rinvio di tutte le gare della massima serie in programma domenica per l’arrivo sui paese del ciclone Ciara con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 120 km/h, mettendo a rischio l’incolumità di spettatori e giocatori. Ripercussioni anche in Germania tanto da costringere la Federazione a rinviare il match fra Borussia Mönchengladbach e Colonia, la stessa decisione è stata presa in Inghilterra dove a causa dell’arrivo della tempesta nelle scorse, è stata presa la decisione di non giocare la sfida tra Manchester City e West Ham.