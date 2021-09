Il calcio italiano respira: in arrivo 56 milioni dal Governo. Gravina festeggia

Un decreto ad hoc andrà a distribuire tale somma tra professionisti, dilettanti, donne e futsal

"È una notizia molto positiva che segue alla richiesta avanzata tempo fa al Governo con l'obiettivo di sostenere il nostro mondo attraverso un intervento economico di ristoro, al pari di altri importanti settori produttivi del nostro Paese, per le spese sostenute nell'applicazione dei protocolli sanitari". Con queste parole di soddisfazione il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta l'adozione del Decreto con cui si è sbloccata la distribuzione di 56 milioni per il calcio professionistico, quello dilettantistico, il calcio femminile e il futsal. Lo scorso maggio, la Federcalcio aveva ottenuto l'individuazione di queste risorse che necessitavano però dell'istituzione di un fondo per la definitiva assegnazione. "Con la firma di oggi - sottolinea Gravina - le nostre società potranno usufruire di un aiuto concreto in una situazione generale che rimane particolarmente complessa, dalla Serie A ai Dilettanti. Rappresenta un risultato straordinario reso possibile dal gioco di squadra con le istituzioni, in particolare con la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali che ringrazio". Lo riporta l'Ansa.