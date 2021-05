Il Cagliari snobba il Napoli? Semplici lascia fuori Joao Pedro

L'allenatore dei sardi Semplici sceglie di tenere fuori Joao Pedro, diffidato, contro il Napoli, in vista della gara con la Fiorentina

Il Cagliari sarà impegnato tra poco al "Maradona" di Napoli. Il tecnico dei sardi, l'ex viola Leonardo Semplici ha scelto di tenere in panchina, almeno inizialmente Joao Pedro. Il capitano dei rossoblù è diffidato ed è probabile che l'allenatore voglia preservarlo in vista della prossima gara, contro la il Benevento. Scontro diretto che si rivelerà fondamentale per entrambe le squadre, coinvolte nella lotta salvezza. Con la Fiorentina spettatrice interessata, visto che farà visita ai rossoblù nella giornata successiva.