Il Cagliari esonera Mazzarri. Al suo posto un (altro) ex viola

In arrivo un altro esonero in Serie A, cambia ancora il Cagliari

Manca ancora l'ufficialità ma sembra al capolinea l'avventura di Walter Mazzarri al Cagliari. In arrivo l'esonero. E vanno sempre più di moda gli ex viola sulle panchine di Serie A. Dopo la promozione di Andrea Soncin a Venezia, ecco spuntare Alessandro Agostini come nuovo allenatore del Cagliari. E' questa la scelta che avrebbe maturato Giulini nelle ultime ore: l'ex terzino cresciuto nelle giovanili della Fiorentina (e facente parte della rosa della prima squadra nella sciagurata stagione 2001/02), promosso dalla Primavera proprio come Soncin. Curiosamente si tratta del terzo allenatore consecutivo del Cagliari con un trascorso di qualche tipo nella Fiorentina, dopo Mazzarri e Semplici.