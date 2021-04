Il Cagliari al bivio, Giulini: “Tradito dalla squadra, sabato gara della vita”

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini all'antivigilia della partita fondamentale di sabato sera contro il Parma cerca di spronare la squadra rossoblù (che occupa il terzultimo posto in classifica), a cui però non risparmia critiche

"Sabato sera mi aspetto di vedere in campo quello che non si è visto, in pratica, nelle precedenti trenta partite. Tutti abbiamo commesso errori ma durante questo campionato mi sono sentito spesso come tradito dalla squadra. Non mi va di andare in giro per la città e provare vergogna. Contro il Parma per noi sarà la partita della vita, da vincere a tutti i costi, ma non facciamo tabelle di nessun tipo. Mi aspetto molto dai nostri campioni, da Nainggolan, Godin, Rugani fino a Simeone".