Il Brescia tra la grana Balotelli, il mercato ed una salvezza da mission impossible

Il Brescia quest’anno, per il suo ritorno in Serie A, non si è fatto mancare proprio niente. I soliti cambi repentini operati da Massimo Cellino, legati alla guida tecnica, hanno complicato ancor di più una stagione difficile fin dall’inizio in chiave salvezza. Dopo l’emergenza sanitaria che ha travolto tutto il Paese, ed in particolare il territorio lombardo, è esplosa anche la polemica a distanza tra lo stesso Cellino e Mario Balotelli, che, da bresciano doc, avrebbe dovuto trascinare le rondinelle, ma che invece è lontano anni luce dai suoi livelli più alti di rendimento. Ora più che mai ci sono anche le voci legate al futuro di Sandro Tonali (un sogno anche della Fiorentina), sul quale si sta scatenando una vera e propria asta. Inter e Juventus sono interessatissime ed i nerazzurri sembrano voler investire in toto il tesoretto guadagnato dalla cessione di Mauro Icardi al PSG. I viola tra tre settimane potranno e dovranno approfittare del momento delicato che regna sovrano tra le rondinelle.