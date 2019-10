Il Brescia di lunedì sera: tra Dessena e Romulo spunta Tremolada?

Secondo gazzetta.it l’unico ballottaggio in casa Brescia in vista della sfida contro la Fiorentina è quello che coinvolge a centrocampo l’ex viola Romulo, Dessena e Spalek. Se fosse il brasiliano, infatti, a giocare sulla trequarti a supporto del tandem Balotelli-Donnarumma a saltare sarebbe Spalek, mentre se da fantasista agirà proprio quest’ultimo Romulo retrocederebbe sulla linea mediana con l’ex capitano del Cagliari in panchina. Occhio, poi, alla possibilità Tremolada: secondo alcuni potrebbe essere l’ex Ternana ad affiancare Tonali in cabina di regia.