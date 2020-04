Il Borussia Monchengladbach ricorda l’impresa di Firenze. Da 2-0 a 2-4, bye bye Europa

Sulle pagine social del Borussia Monchengladbach vengono passate in rassegna le partite del passato del club tedesco. Oggi è toccato alla sciagurata (per la Fiorentina) sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League del 23 febbraio 2017, quando i viola di Paulo Sousa fecero letteralmente harakiri. Dopo lo 0-1 dell’andata firmato dalla splendida punizione di Bernardeschi, al Franchi le cose si mettono decisamente bene: Kalinic e Borja Valero nella prima mezz’ora mettono la qualificazione in discesa, ma da lì in poi sarà notte fonda. Stindl si scatena e a cavallo tra il 44′ e il 55′ sigla la tripletta che manda al tappeto la Fiorentina. Poco dopo la testata di Christensen mette la pietra tombale sulla gestione del tecnico portoghese e spedisce la formazione di Favre agli ottavi. Quella resta ad oggi l’ultima gara europea giocata dalla Fiorentina.