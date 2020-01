Il Bologna raddoppia il carico: Fiorentina nel mirino

Si fanno più intensi i carichi di lavoro al Bologna. I rossoblu hanno sostenuto una doppia seduta di allenamento. In mattinata lavoro in campo con seduta tecnico-tattica. Nel pomeriggio invece il lavoro si è spostato in palestra. Ancora assente Blerim Dzemaili, tenuto ai box dall’influenza, lavoro differenziato invece per Ladislav Krejci e terapie per Mitchell Dijks. A riportarlo è il sito ufficiale dei felsinei.