Il Bologna da Mihajlovic all’ospedale: “Mi fate ringiovanire di 10 anni”

La vittoria del Bologna ha spostato gli equilibri nella lotta scudetto

Festa grande per il Bologna dopo la vittoria di ieri sull'Inter: il gruppo rossoblù questa mattina si è presentato sotto la finestra della clinica in cui è ricoverato il tecnico serbo, proprio come successo nel settembre del 2019. Applausi da parte di tutti i giocatori e dello staff, con Mihajlovic che ha sorriso di fronte al coro "Sini is on fire" cantato dal gruppo. "Così mi fate piangere", ha risposto commosso e divertito Mihajlovic, che poi ha continuato: "L’altra volta dopo il Brescia eravate venuti per pulirvi la coscienza, ora lo meritate. Mi avete fatto ringiovanire di dieci anni, vi voglio bene", le parole riportate da gazzetta.it.