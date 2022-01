Il bianconero Greggio se la ride: “La mia profezia su Vlahovic? Una soffiatina”

"Vlahovic è già della Juve", disse lo scorso 20 dicembre. Un mese dopo l'affare è fatto

«Diciamo che ho tanti amici nel mondo del calcio e intorno alla metà di dicembre mi è arrivata questa soffiatina leggera leggera. Così, come farebbe un giornalista, ho chiesto qualche informazione anche “dall’altra parte”, trovando vaghe conferme. Ma così quel venticello è diventato di quelli che precedono la tempesta. Così, quando Piero mi ha ospitato, collegato in trasmissione, ho detto questa cosa, che all’epoca sembrava davvero strana... oddio, per i collaboratori di Chiambretti addirittura impossibile, per questo gli ho detto di tenere lo spezzone in cui lo dicevo a futura memoria. Diciamo che la mia è stata una premonizione arrivata da qualche soffiatina... certo, c’è anche una parte di intuito. Anche se da dove mi arrivava la voce ho capito che difficilmente le cose sarebbero andate storte. E ho fatto lo scoop».