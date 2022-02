Il Barcellona regola il Napoli. Fischi del Maradona per Insigne

Il capitano del Napoli fischiato nel proprio stadio

Quasi tutto facile per il Barcellona che, nei sedicesimi di finale di Europa League, ha vinto 4-2 in casa del Napoli con una gara giocata praticamente sempre in vantaggio. Sul finale di gara, Lorenzo Insigne ha lasciato il campo per far spazio ad Andrea Petagna con il Napoli sotto 1-4. Dagli spati del Maradona sono a quel punto partiti diversi fischi nei confronti del capitano azzurro, promesso sposo del Toronto, che pure era andato in rete su rigore.