IFAB, due regole destinate alla conferma: ecco di cosa si tratta

L'IFAB starebbe pensando di introdurre due importanti novità sul regolamento per la prossima stagione di calcio a livello mondiale

Sono due le regole in dirittura di arrivo per la prossima stagione. Come riferito da Sport, l'IFAB, l'organismo preposto a introdurre eventuali modifiche al regolamento, starebbe pensando di confermare i cinque cambi a partita in tutto il calcio mondiale. Oltre a questo, un'altra novità dovrebbe essere il posizionamento del portiere sui calci di rigore, dove potrà tenere un piede dietro e uno davanti la linea di porta.