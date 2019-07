Ibrahimovic: “Io in MLS come una Ferrari in mezzo alle Fiat. Voglio compagni al mio livello”

Intervenuto ai microfoni di Espn, Zlatan Ibrahimovic ha parlato della sua avventura in MLS. Queste le sue parole: “Io qui sono come una Ferrari in mezzo alle Fiat. Il campionato americano non è allo stesso livello europeo. Dobbiamo essere onesti. Prima giocavo con giocatori al mio livello, o quasi. Ho vissuto una cosa simile con la Nazionale svedese. Non accetto che non mi arrivi la palla o che mi arrivi troppo tardi. Io voglio che i compagni siano al mio livello. Le partite qui potrebbero essere più veloci, più tattiche, con più ritmo”. LLORENTE A FIRENZE? SPIRAGLIO APERTO