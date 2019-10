Ibrahimovic attacca: “Se lascio l’MLS tutti la dimenticheranno. Il mio futuro…”

Dopo la pesante sconfitta subita dai suoi Los Angeles Galaxy nei playoff, Zlatan Ibrahimovic non si è trattenuto. Queste le sue dichiarazioni:

Non so cosa farò in futuro. Se rimango le persone continueranno ad interessarsi al campionato Nord-americano, se me ne vado nessuno saprà più che esiste. Quando giochi ti aspetti sempre che la tua prestazione sia valutata per ciò che hai fatto. Io mi sono impegnato al massimo come sempre, ho segnato due gol ma se ne prendi cinque è tutto più difficile.