Ibrahimovic a Torino con Djokovic, ma da domani testa alla Fiorentina

Il fenomeno svedese è andato a trovare l'amico campione di tennis

Il suo ritorno in Nazionale non è stato proprio indimenticabile - la Svezia ha rimediato due sconfitte in quest'ultima settimana - ma Zlatan Ibrahimovic va avanti per la sua strada. Quest'anno il suo grande obiettivo è trionfare con il Milan in Serie A ed il prossimo avversario si chiama Fiorentina. Intanto, questa sera, il centravanti rossonero è stato avvistato a Torino con il tennista Novak Djokovic, suo grande amico. Nel capoluogo piemontese si stanno svolgendo le ATP Finals e Ibra è andato a trovare il campione serbo per salutarlo e fargli l'in bocca al lupo in vista del prosieguo del torneo. Lo riporta gazzetta.it. Domani l'attaccante svedese è atteso a Milanello insieme ai compagni per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Firenze.