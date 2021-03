Ibra: “Spero di restare al Milan”. Poi si commuove parlando del figlio

Il giorno dopo Fiorentina-Milan, Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale svedese. Ecco le sue parole:

Dopo i due anni negli States sapevo che potevo dare ancora molto, per me era troppo facile giocare là. C’è stata la possibilità di tornare al Milan e ne sono felice, voglio continuare a far parte del progetto rossonero, un progetto molto interessante. Spero di rimanere a Milano. Il ritorno in Nazionale? Per me è ancora presto per ritirarmi, dunque sono qui. Cosa ha detto la mia famiglia della chiamata della Svezia? Se penso alle lacrime di mio figlio l’ultima volta che sono andato in Italia (e si commuove, n.d.r.).