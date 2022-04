Ibra punta la Fiorentina: rientro probabile per lo svedese contro i viola

L'attaccante del Milan salterà le prossime due di campionato ed il ritorno in Coppa Italia contro l'Inter

Di sicuro i tifosi del Milan non lo vedranno in campo nelle prossime tre partite, nonostante la formazione rossonera abbia un grande bisogno del suo bomber principe. Per l'ennesima volta in questa stagione, Zlatan Ibrahimovic è costretto a fermarsi ai box per un problema fisico (sovraccarico al ginocchio sinistro) e per questo motivo sarà costretto a saltare, nell'ordine, Genoa, Inter e quasi sicuramente la Lazio. Il rientro in campo di Ibra, allora, può essere programmato per l'1 maggio, giorno di Milan-Fiorentina. Lo riporta gazzetta.it.