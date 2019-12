La panchina di Vincenzo Montella traballa come non mai. In questi giorni si sta parlando molto di un traghettatore fino al termine della stagione. Tra i presunti candidati a prendere eventualmente il posto dell’aeroplanino c’è anche quello di Giuseppe Iachini. Attenzione, però, perché – come riportato da Sportitalia – l’ex viola potrebbe sostituire Leonardo Semplici – anche lui ex gigliato, strano scherzo del destino – alla Spal.