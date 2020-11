Ore calde e di riflessione in casa Fiorentina. La panchina di Beppe Iachini vacilla, l’ipotesi di un ritorno di Cesare Prandelli si fa sempre più forte. Per analizzare il delicato momento, stasera alle 18.00 su Radio Bruno andrà in onda una puntata speciale del Pentasport. Da oltre quarant’anni la trasmissione racconta le vicende quotidiane della Fiorentina e lo farà anche in questa giornata che potrebbe portare novità importanti per il futuro della squadra.