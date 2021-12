Iachini ancora a zero vittore col Parma: “C’erano due rossi, hanno espulso me”

Zero vittorie, oggi anche espulso: Beppe Iachini non ha ancora ingranato sulla panchina dei gialloblu

Beppe Iachini non ingrana, e da quando siede sulla panchina del Parma non è ancora riuscito a vincere. L'ex viola ha commentato in sala stampa il secondo pareggio della sua gestione che ha visto i gialloblu rimbalzare sul Perugia: "C'erano due secondi gialli per loro, hanno espulso me..." Ma aggiunge: "Me la sono meritata, il gioco era sempre spezzettato e nel secondo tempo avremo giocato venti minuti. Non mi lamento, sono stato giocatore anche io però andrebbero valutate meglio certe situazioni. Nel corso della gara però i due cartellini per loro sono pesati, il loro Mister ha fatto due cambi e li ha tolti perché erano a rischio. Il calcio si gioca su questi equilibri".