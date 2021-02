I viola nel Cagliari: Duncan recupera per l’Atalanta, Sottil ancora out

Dopo le prime due gare giocate da titolare, Alfred Duncan ha dovuto subito stoppare la sua avventura in terra sarda per colpa di un guaio muscolare, ma adesso l’ex mediano del Sassuolo sembra essere recuperato in vista di Cagliari-Atalanta, match fondamentale per le sorti della squadra rossoblù. Chi invece probabilmente dovrà saltare la sfida contro i bergamaschi è Riccardo Sottil, ancora alle prese con il problema alla coscia sinistra: oggi l’esterno offensivo ha lavorato a parte. La Fiorentina segue a distanza con grande attenzione il rendimento dei suoi due calciatori in prestito al Cagliari.