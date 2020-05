I verdetti in caso di conclusione: beffe per il Milan e… per le televisioni

L’edizione odierna di Repubblica fa chiarezza e conferma che ad accedere all’Europa League, qualora il campionato non dovesse proseguire, sarebbe l’Hellas Verona, che scavalcherebbe il Milan (avanti di un punto in classifica e con una partita in più) in virtù della migliore media-punti. Ma ci sarebbe un altro sconfitto, insieme al Milan, cioè il comparto televisivo, che verrebbe costretto a rispettare gli obblighi contrattuali dal fatto che la sospensione arriverebbe direttamente dal Governo.