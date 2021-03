I prossimi avversari: Genoa di nuovo a lavoro (senza i nazionali)

Dopo tre giorni di riposo e la vittoria di venerdì scorso a Parma, il Genoa da domani riprende i lavori in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma il prossimo 3 aprile alle 15. La cura Ballardini in casa rossoblù sta funzionando, considerando l’ottima rimonta dei liguri ed i 31 punti ottenuti fin qui. Nella prossima settimana lavorativa mancheranno ben sette nazionali: i due giovani Scamacca e Rovella (convocati in Under 21), l’ex gigliato Milan Badelj, poi Strootman, Zajc, Onguene e Shomurodov.