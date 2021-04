I Della Valle sorridono con l’effetto Ferragni: aumenta il valore di Tod’s

Venerdì scorso l'ingresso dell'influencer nel cda dell'azienda, che ora vale più di un miliardo

Lo scorso 9 aprile aveva destato curiosità l'ingresso di Chiara Ferragni, imprenditrice e influencer, nel consiglio di amministrazione di Tod's, l'azienda di moda dei fratelli Diego e Andrea Della Valle, ex proprietario e presidente della Fiorentina. La mossa sta portando effetti positivi. Già nel primo giorno di contrattazioni il titolo era salito del 14% a 32,7 euro e il valore di mercato da 945 a 1.040 milioni di euro. Una tendenza proseguita per tutta la settimana, con il titolo che ora 34,6 euro e l'azienda 1,15 miliardi, 205 milioni in più in soli sei giorni di negoziazioni. Lo riporta Calcio e Finanza.