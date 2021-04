I convocati del Sassuolo: Locatelli e Berardi ci sono, Caputo no

Sia Locatelli che Berardi sono tra i disponibili per il match contro la Fiorentina, così come Defrel. Manca Caputo

Alla fine Domenico Berardi, Gregoire Defrel e Manuel Locatelli ci sono nella lista dei convocati comunicata poco fa dal Sassuolo. I due attaccanti ed il centrocampista erano, infatti, in dubbio alla vigilia ma Roberto De Zerbi li ha inclusi nella lista in vista del match di questo pomeriggio, contro la Fiorentina. A mancare è invece Ciccio Caputo: per il centravanti ex Empoli quella di quest'anno è stata una stagione davvero maledetta.