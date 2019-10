I Bianchi vincono l’entusiasmante 24h di calcetto di Scandicci

La 24h di calcetto si è conclusa con la vittoria dei bianchi che, dopo un un’incredibile testa a testa durato per tutto il protrarsi della maratona calcistica, hanno avuto la meglio per 160 a 157. I circa 400 partecipanti che si sono alternati dalle 17 del sabato fino alle 17 della domenica, oltre a consumare in media circa 700 kcal a testa sono stati accompagnati da un buon numero di pubblico sugli spalti. Ma quello che interessa maggiormente e di cui gli organizzatori sono molto soddisfatti ed orgogliosi è la somma raccolta: che è molto superiore a 5.000 euro, somma che come sempre verrà totalmente donata ai meravigliosi ragazzi dei lupi toscani e contribuirà in maniera decisiva per poter permettere alla squadra che milita nella serie A2 di hockey in carrozzina di affrontare le lunghissime e costosissime trasferte in quel di Palermo.