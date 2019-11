Hoeness lascia il Bayern dopo quarant’anni, alla festa di addio anche Ribery

C’era anche Franck Ribery questa sera alla festa di addio a Uli Hoeness, storico presidente del Bayern Monaco per oltre quarant’anni. Il massimo dirigente del club bavarese si è dimesso e tutta la società al completo ha organizzato una festa per salutarlo nel miglior modo possibile. Presenti molti giocatori sia del presente che del passato del Bayern, tra cui appunto il viola, ringraziato pubblicamente da Rummenigge per esserci stato. Lo riporta tuttomercatoweb.com.