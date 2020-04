Higuain si sfoga: “La Juve mi aveva cacciato a calci nel sedere”

Gonzalo Higuain e la Juve sono ormai ai ferri corti. L’attaccante minaccia di non rientrare in Italia e c’è chi parla persino di una possibile rescissione di contratto. Il Pipita intanto ha rilasciato un’intervista a Marca in cui ci va giù duro con la società bianconera, tornando all’estate 2018: “La Juve scelse Cristiano Ronaldo per fare un salto di qualità e mi dissero che per me non c’era possibilità di restare, che stavano cercando una soluzione. La verità è che mi hanno dato un calcio nel sedere: io non volevo andarmene, mi hanno cacciato”. E ce n’è anche per De Laurentiis: “Con lui non c’era rapporto, vedevamo le cose in maniera completamente diversa. E’ stata una mia scelta andare alla Juve, ma fu lui a spingermi a farla. Non potevo stare un secondo di più con lui”.