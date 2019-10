Higuain in ospedale per accertamenti: brutto colpo alla testa dopo uno scontro con Gabriel

Il brutto scontro con l’estremo difensore dei salentini, Gabriel, avvenuto sul finale di partita di questo pomeriggio, giocata dalla Juve in casa del Lecce, è costato a Gonzalo Higuain non solo un vistoso taglio in fronte ma anche una corsa in ospedale per accertamenti dopo il fischio finale. Il centravanti argentino, infatti, ha accusato dei fastidiosi capogiri e lo staff medico bianconero non ha perso tempo decidendo per una visita di controllo con tac al Vito Fazzi, nosocomio leccese.