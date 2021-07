Hellas Verona, assenti due ex viola dai convocati per il ritiro

L'Hellas Verona svela la lista dei convocati per il ritiro di Primeiro e due giocatori, ex viola, sono assenti.

L'Hellas Verona ha comunicato la lista dei convocati per il ritiro di Primiero. Assenti due giocatori ex Fiorentina, l'attaccante Samuel Di Carmine che dopo l’ultimo infortunio subìto a Crotone sta seguendo un percorso di riabilitazione e raggiungerà la squadra nella seconda settimana di ritiro, e il difensore Alan Empereur, che avendo terminato la stagione più tardi rispetto ai compagni, essendo stato girato in prestito al Palmeiras in Brasile, e beneficia dunque di un prolungamento concordato delle vacanze.