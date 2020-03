Handanovic: “Grazie a Dalbert per le parole, presto battaglieremo insieme”

Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, ha parlato ai media nerazzurri e ha avuto modo di ringraziare Dalbert per le parole spese nei suoi confronti qualche giorno fa, quando l’esterno viola ha definito l’ex compagno una persona speciale:

“Tutti dobbiamo avere senso di responsabilità. In carriera dai grandi campioni ho rubato anche i comportamenti da tenere nei momenti difficili. Ringrazio Dalbert. Un privilegio poi per me essere il capitano dell’Inter. Ne sono orgoglioso. Ai compagni dico di tenere duro, di sfruttare questi momenti per passare il tempo con le famiglie. Presto torneremo a battagliare insieme”.

