Handanovic: “Bisogna ricaricarsi bene per la Fiorentina”

Il portiere dell’Inter, Samir Handanovic, ha parlato a Sky Sport dopo il ko interno per 2-1 contro il Barcellona (parole riprese da fcinter1908.it). I nerazzurri sono retrocessi in Europa League.

Ci è mancato il gol nel secondo tempo. Abbiamo attaccato e avuto occasioni. Loro uscivano in contropiede, noi ci allungavamo e spendevamo energie. Ci abbiamo provato, abbiamo fatto di tutto. Andiamo avanti. E’ una sconfitta che brucia, ma questo non inficia il nostro campionato. Ora bisogna ricaricarci bene per Firenze, ci sono altre due partite prima della sosta. Quello che abbiamo fatto vedere nel girone era meritevole di qualificazione, ma dobbiamo andare avanti. Abbiamo fatto buone partite, anche se con alti e bassi.