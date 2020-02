Sentite Gullit: “Contento che la Juve sia in difficoltà, farà bene al calcio italiano”

L’ex leggenda del Milan e stella del calcio mondiale Ruud Gullit ha parlato a Gazzetta.it. Queste le sue dichiarazioni:

Devo dire che mi fa piacere vedere la Juventus in difficoltà nella lotta scudetto. Poichè stava iniziando a diventare tutto noioso ogni anno. I bianconeri sono ancora i favoriti ma sono in flessione. Dietro ci sono Inter e Lazio che premono, senza dimenticare l’Atalanta. Credo che sia una buona cosa per il calcio italiano.