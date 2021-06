Guai per Kokorin in Russia: sequestrata la sua Lamborghini, ecco i motivi

Senza assicurazione e con ben sei targhe nel bagagliaio: l'auto di lusso dell'attaccante viola è stata requisita dalla polizia locale

Diciamo che il 2021, fin qui, non ha regalato grandi gioie ad Aleksandr Kokorin, arrivato a Firenze il gennaio scorso. Gli infortuni ed i pochi minuti in campo forse non bastavano all'attaccante russo, che ieri pomeriggio a Mosca è stato fermato dalla polizia locale, attirata dalla sua Lamborghini che stava circolando per le strade del centro cittadino senza targa. Una volta che le forze dell'ordine si sono avvicinati al veicolo di lusso hanno constatato che non solo viaggiava senza assicurazione, ma anche che all'interno del bagagliaio erano presenti ben sei targhe. Ovviamente l'auto è stata sequestrata e Kokorin, insieme al suo autista, è rimasto a piedi. Lo riporta itasportpress.it.