Ecco l’opinione di Ciccio Graziani espressa ieri a Radio Sportiva:

L’augurio è che ci siano i presupposti per arrivare in fondo alla stagione sia per il campionato che per le coppe, ma tutto dipende da quando finirà questa emergenza. Playoff? Premesso che la priorità adesso è la salute di tutti, si possono fare delle ipotesi giusto per alleggerirci un po’. E sì, il playoff potrebbe essere stuzzicante…