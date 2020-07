Incalzato dagli ascoltatori di Radio Bruno, il grande ex viola Ciccio Graziani ha detto:

Per la panchina, fossi la Fiorentina, punterei su Spalletti. In alternativa mi piace anche Juric, ma sta per rinnovare con il Verona e non bisogna perdere tempo. Mandzukic? Potrebbe essere un colpo alla Ribery ed è svincolato, bisogna anticipare la concorrenza. Lo sfogo di Ribery? Firenze e la Toscana sono ancora delle isole felici, i furti possono capitare ovunque. Non penso che Ribery possa pensare di andarsene per questo motivo. Vlahovic? Ha importanti margini di miglioramento, ma ne ha di strada da fare. Se è questo che stiamo vedendo, si va poco lontano.