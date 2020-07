L’ex viola Francesco Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

“Personalmente rimango entusiasta della proprietà. Hanno fatto delle ottime cose. I risultati sul fronte del nuovo Centro sportivo non possono essere ignorati. Sono state fatte molte operazioni di mercato nelle due sessioni, alcune buone altre meno ma la volontà è da premiare. Sportivamente mi aspettavo di più ma la dirigenza non ha colpe. I giocatori e l’allenatore non si possono sottrarre dalle loro responsabilità. Sono sicuro che la rosa crescerà costantemente nel tempo, così come i risultati. Quest’anno abbiamo sbagliato il centravanti e lo abbiamo pagato in classifica. Con un top player davanti possiamo fare il salto di qualità. Un centrocampo con Duncan, Amrabat e Castrovilli può fare la differenza. Nuovo allenatore? Benitez non mi piace, è moscio. Lo spagnolo non è adatto a Firenze. È un uomo che non regala emozioni. Sulla panchina voglio un sanguigno come Luciano Spalletti. Una figura che abbia carattere e voglia di mettersi in gioco.”