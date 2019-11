Graziani: “Felice di entrare nella Hall of Fame gigliata, la cessione di Chiesa…”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha parlato Francesco Graziani, queste le sue dichiarazioni:

Ho lasciato un buon ricordo in Viola, mi hanno comunicato che presto entrerò nella Hall of Fame gigliata, sono felice. Gli anni passati a Firenze sono stati belli, questo riconoscimento mi fa enormemente piacere. Tornando all’attualità, dopo Cagliari l’approccio alla partita deve migliorare. Abbiamo spesso fatto fatica nei primi tempi delle sfide. Il Verona è una squadra alla nostra portata, anche se dietro sono molto attenti ed hanno un meccanismo difensivo collaudato. La vendita di Chiesa andrebbe a favore di tutti, la dirigenza potrebbe andare ad investire sul mercato i soldi della cessione. Non penso comunque che durante l’Estate siano arrivare offerte concrete sul tavolo di Commisso. In questa prima parte di campionato avrei fatto giocare di più Vlahovic, la Fiorentina alla lunga avrà bisogno di una punta centrale per segnare, altrimenti gli avversari ti prendono facilmente le misure.