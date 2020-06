Graziani e lo stadio: “Caro sindaco, oltre alle parole servono i fatti”

Intervenuto a Radio Bruno, Ciccio Graziani ha parlato dei temi viole e in particolare della questione stadio:

Fa piacere che Nardella dica di stare con Rocco, ma poi accanto alle parole servono i fatti. Mi sembra impossibile che in tutta Firenze, comprese le zone limitrofi, non ci sia un’area giusta per costruire un nuovo stadio. Se la volontà c’è, una soluzione si trova anche se la burocrazia in Italia è molto penalizzante. C0mmisso rischia di stufarsi anche se voglio sperare che non ci sia il rischio imminente che se ne vada. La squadra? Andiamo incontro ad un mini torneo di 12 partite con tante incognite, può succedere di tutto.