Graziani: “Commisso è oro colato. Se fossi Chiesa, io mi appassionerei di quest’atmosfera”

Ciccio Graziani ha parlato durante A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Occhio a non fare il passo più lungo della gamba: se i casi aumentassero si rivelerebbe tutto inutile. Affidiamoci agli esperti in tutto e per tutto. Quanto al calcio, vedo varie aperture in Europa, mentre in Italia ho modo di credere che la linea sia quella di seguire la Germania, che sta ripartendo a piccoli gruppi. Chiaro che è meglio prevenire che curare: io dico che tutto quello che si può fare si faccia, ma stiamo attenti e monitoriamo la situazione, con prudenza, cosa che apprezzo. Oggi possiamo guardare al futuro con un pochino più di ottimismo, ma abbiamo perso tante, troppe persone.

Commisso sta facendo affermazioni straordinarie, è un innovatore. Anche a livello imprenditoriale c’è soltanto da applaudire, non è mai banale, e avere una proprietà come questa è davvero oro colato. Tutte le società accuseranno il colpo, chi più chi meno, e alcune società hanno davvero bisogno che il campionato continui; ci sono alcuni presidenti che antepongono risultati e immagine alla sanità del bilancio, che invece è il primo risultato da ottenere. Nessuno ha mai pensato alla possibilità di un’emergenza del genere, e adesso sono tutti in difficoltà. Con 15 milioni da parte per emergenze, molti si sarebbero salvati. Se guardo al futuro vedo non tanto un ridimensionamento, ma una presa di coscienza. C’è anche il problema degli impianti: i tifosi ospiti sono sempre costretti in gabbie, è assurdo. La società più grande rimane più grande, perché il marketing genera ricchezza.

Credo che Chiesa si sia reso conto che il vento è cambiato, che c’è una proprietà che ha voglia di programmare, di essere competitiva, di porsi degli obiettivi. Fossi in lui, mi appassionerei ad una realtà così competitiva, soprattutto essendo così giovane. Aspetterei che il mare si calmi, e poi fra un anno, due o tre potrei andare a fare altre esperienze. La Juve deve andare anche incontro alle esigenze della Fiorentina, non c’è solo il giocatore. Che, com’è giusto che sia, deve portare alle casse del club di appartenenza la cifra adeguata. E non è detto che poi la Fiorentina non si rinforzi con quei soldi…”