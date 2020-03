Gravina si sbilancia: “Scudetto assegnato anche se la stagione non finisce”

Durante il suo intervento a Sky Sport (in cui ha svelato una novità importante su Coverciano), Gabriele Gravina ha anche detto: “Abbiamo un piano al quale abbiamo dato priorità assoluta, finire le stagioni sul campo. Dobbiamo trovare una soluzione e l’ideale sarebbe andare fino al 30 luglio. Se non si potrà giocare vorremmo salvare comunque il valore della competizione sportiva che è stata raggiunta sul campo. Se assegneremo comunque lo scudetto? Sì, esattamente. Aggiungo poi anche che il calcio italiano non vive solo per l’assegnazione dello Scudetto ma ci sono anche gli altri campionato, quelli inferiori. Dobbiamo comunque arrivare alla definizione degli organici per la prossima stagione, dalle coppe europee a promozioni e retrocessioni”.