Gravina: “Quando Francia ha detto stop, ho temuto di non ripartire. L’algoritmo…”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto alla trasmissione “Radio Anch’io lo sport” in onda su Rai Radio 1:

Se ho temuto che il calcio non ripartisse? Sì, il giorno in cui la Francia ha annunciato la chiusura. La Francia è una delle big five e ha staccato la spina. In quel momento tutto diventava più difficile ma grazie alla UEFA e alle altre Federazioni abbiamo cercato di portare avanti con determinazione e con prudenza, stando attenti alla tutela della salute, il percorso per ripartire. Ne siamo venuti fuori tutti insieme, la Federazione francese è l’unica oggi rimasta fuori.