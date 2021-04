Gravina: “Pronti a far ripartire i settori giovanili”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha tracciato la linea nella ripartenza post-pandemia anche sui settori giovanili. Nel corso di una visita a L’Aquila per un’iniziativa della LND si è soffermato anche su questi temi. Ecco le...

"Dobbiamo essere ottimisti per battere la pandemia. Un alone di negatività non fa bene a tutto il Paese, mentre invece vogliamo far ripartire in tempi brevi tutti i settori giovanili. I ragazzi e i bambini devono tornare a giocare e questo significherà che il Paese è ripartito dopo aver vinto una grande battaglia. Sapevamo che sarebbe stato complicato far ripartire tutto dopo la pandemia: vogliamo tutelare gli atleti e i dirigenti viste le restrizioni ma siamo pronti a reagire".