Gravina: “Il razzismo negli stadi? Servono norme severe. Useremo anche il VAR”

Anche alla luce di quanto successo nella gara tra Bulgaria ed Inghilterra (sospesa – poi comunque conclusasi – per colpa di cori razzisti e saluti romani) il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato in esclusiva a Sky Sport di un tema assai delicato, quello appunto del razzismo negli stadi. “Quello che è avvenuto a Sofia – ha detto Gravina – è purtroppo la dimostrazione che è un fenomeno diffuso e che solo fino a qualche settimana fa tutti, in Italia, gridavano allo scandalo, come se l’Italia fosse il paese di massima concentrazione della discriminazione razziale. E’ un fenomeno diffuso, ignobile, da condannare con grande durezza e diffuso in tutto il continente. Dobbiamo dunque riunire tutte le energie perché ci sia una reazione della politica sportiva, ma anche delle autorità di governo“. Il presidente della FIGC ha poi aggiunto: “Le società oggi possono individuare i responsabili attraverso la tecnologia: abbiamo in mente una sperimentazione che sicuramente darà grandi risultati e ne riparleremo a breve. Mi stupisce ad esempio che alcuni cori a volte vengano percepiti, altre volte no: bisogna capirne le ragioni, tutto questo non è normale. Per questo adotteremo il VAR contro i buu“.